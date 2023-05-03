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Машина насмерть сбила девочку в Алексеевском районе Самарской области

3 мая 2023 23:13
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Машина насмерть сбила девочку в Алексеевском районе Самарской области

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники полиции.

По предварительной информации 3 мая 2023 года в 20:40 водитель 1961 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ 2105, двигался со стороны Алексеевки в направлении автодороги «Самара-
Оренбург-Алексеевка». В пути следования допустил наезд на пешехода, девочку 2005 года рождения, которая передвигалась в попутном направлении. На месте происшествия погиб несовершеннолетний пешеход.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Теги: ДТП

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