Малолитражные автомобили почти пропали с российского рынка

Я нашел ошибку
Главные новости:
Приглашённые артисты исполнят лучшие хиты Фрэнка Синатры, Луи Армстронга, Джорджа Гершвина и других легендарных мастеров той эпохи.
Георгий Шагалов и «Атлантик-Джаз» выступят в СОУНБ с музыкальной программой
Столица Самарской области заняла третье место в рейтинге, уступив лишь Москве и Саратову.
билайн.аналитика: Самара вошла в тройку городов-лидеров по трафику в мессенджерах
В городских округах и муниципальных районах Самарской области работают Центры выдачи призов.
В Самарской области продолжается выдача призов викторины «За родное - за своё»
Выставки «Автопортрет: зачем художники рисуют себя» и «Сохраняя память» пройдут в Самаре
Выставки «Автопортрет: зачем художники рисуют себя» и «Сохраняя память» пройдут в Самаре
Резидент «Жигулевской долины» разрабатывает медоборудование для оздоровления и реабилитации
Резидент «Жигулевской долины» разрабатывает медоборудование для оздоровления и реабилитации
самарские врачи спасли мужчину, пережившего клиническую смерть
Самарские врачи спасли мужчину, пережившего клиническую смерть
Между Самарой и Казанью запустят «Метеор»
Между Самарой и Казанью запустят «Метеор»
За четыре дня в Тольятти на пожарах погибло три человека
За четыре дня в Тольятти на пожарах погибли три человека
Наверх
Самара  -4 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.95
-0.74
EUR 100.36
-0.25
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В СОУНБ пройдет открытие выставки московского художника-графика Светланы Цыкаловой "Душа карандаша"
Фестиваль-выставка животных из приютов «Друг Человека» состоится в Самаре 23 и 24 марта
В Самаре пройдет обзорная экскурсия по дому Маштакова
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Малолитражные автомобили почти пропали с российского рынка

22 марта 2024 11:00
190
Малолитражные автомобили почти пропали с российского рынка

Если в 2022 году на российском рынке был зафиксирован бум объявлений новых малолитражных автомобилей, то к февралю 2024 года их количество снизилось на 89% и достигло 0,01% от всего рынка, а количество доступных моделей уменьшилось на 58,5%. Об этом «Известиям» 22 марта рассказали аналитики «Авто.ру Бизнес».

«С развитием параллельного импорта дилерам стало интересно пробовать ввозить малолитражные автомобили. Однако и так далеко не низкая цена стала еще выше и к середине 2022 года составила 1,6 млн рублей, продолжив рост и достигнув в среднем 2,33 млн рублей к февралю этого года. Такие цены, конечно, не способствуют высоким продажам, потому что малолитражки по такой стоимости конкурируют с некоторыми гораздо более практичными автомобилями класса B», — объяснил директор по развитию «Авто.ру Бизнес» Даниил Шкурыгин.

Повышение цен и сокращение доли рынка обусловлены уходом с рынка западных автокомпаний, а производители из КНР не предложили альтернатив в сегменте малолитражных автомобилей. Это может быть обусловлено отсутствием широкого выбора машин с двигателями объемом менее 1,5 л в самом Китае. При этом недостатка экономичных средств передвижения там не наблюдается за счет разнообразия электрокаров и гибридов.

В феврале текущего года рейтинг по количеству объявлений среди новых малолитражных авто возглавляют Kia Picanto (2,27 млн рублей), Toyota Raize (2,65 млн рублей) и Kia Stonic (1,68 млн рублей).

На вторичном рынке по сравнению с началом 2022 года к февралю 2024-го доля подержанных малолитражек увеличилась почти втрое и составила 2,8% от общего количества авто на рынке. Лидером продаж среди этой категории уже длительное время является Daewoo Matiz, популярный среди курьеров благодаря доступной цене и компактным размерам. На стоимость и объемы ввоза таких автомобилей серьезно повлияло повышение утильсбора, на машины такого сегмента он вырос более чем в полтора раза, отметил Шкурыгин

С 2022 года средняя цена на подержанные малолитражные машины выросла на 41% и составляет в среднем 1,04 млн рублей. В феврале 2024 года в рейтинг по количеству объявлений среди подержанных авто помимо Daewoo Matiz (259 тыс. рублей) вошли Toyota Vitz и Toyota Passo (по 1,09 млн рублей).

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
12 июня на площади Куйбышева состоится третий фестиваль авторской музыки «САМ.ФЕСТ»
22 марта 2024  11:59
12 июня на площади Куйбышева состоится третий фестиваль авторской музыки «САМ.ФЕСТ»
156
В Самарской области вскрытие малых рек ожидается с 5 по 20 апреля
21 марта 2024  09:49
В Самарской области вскрытие малых рек ожидается с 5 по 20 апреля
343
Одиннадцатый фестиваль-выставка животных из приютов «Друг Человека» состоится в Самаре 23 и 24 марта
20 марта 2024  10:24
Фестиваль-выставка животных из приютов «Друг Человека» состоится в Самаре 23 и 24 марта
450
Губернатор Дмитрий Азаров поблагодарил Президента за решение провести в Самаре международный спортивный форум
20 марта 2024  09:35
Губернатор Дмитрий Азаров поблагодарил Президента за решение провести в Самаре международный спортивный форум
1291
Фонд содействия инновациям запустил новые конкурсы
19 марта 2024  13:06
Фонд содействия инновациям запустил новые конкурсы
822
Весь список