Малолитражные автомобили почти пропали с российского рынка

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Если в 2022 году на российском рынке был зафиксирован бум объявлений новых малолитражных автомобилей, то к февралю 2024 года их количество снизилось на 89% и достигло 0,01% от всего рынка, а количество доступных моделей уменьшилось на 58,5%. Об этом «Известиям» 22 марта рассказали аналитики «Авто.ру Бизнес».

«С развитием параллельного импорта дилерам стало интересно пробовать ввозить малолитражные автомобили. Однако и так далеко не низкая цена стала еще выше и к середине 2022 года составила 1,6 млн рублей, продолжив рост и достигнув в среднем 2,33 млн рублей к февралю этого года. Такие цены, конечно, не способствуют высоким продажам, потому что малолитражки по такой стоимости конкурируют с некоторыми гораздо более практичными автомобилями класса B», — объяснил директор по развитию «Авто.ру Бизнес» Даниил Шкурыгин.

Повышение цен и сокращение доли рынка обусловлены уходом с рынка западных автокомпаний, а производители из КНР не предложили альтернатив в сегменте малолитражных автомобилей. Это может быть обусловлено отсутствием широкого выбора машин с двигателями объемом менее 1,5 л в самом Китае. При этом недостатка экономичных средств передвижения там не наблюдается за счет разнообразия электрокаров и гибридов.

В феврале текущего года рейтинг по количеству объявлений среди новых малолитражных авто возглавляют Kia Picanto (2,27 млн рублей), Toyota Raize (2,65 млн рублей) и Kia Stonic (1,68 млн рублей).

На вторичном рынке по сравнению с началом 2022 года к февралю 2024-го доля подержанных малолитражек увеличилась почти втрое и составила 2,8% от общего количества авто на рынке. Лидером продаж среди этой категории уже длительное время является Daewoo Matiz, популярный среди курьеров благодаря доступной цене и компактным размерам. На стоимость и объемы ввоза таких автомобилей серьезно повлияло повышение утильсбора, на машины такого сегмента он вырос более чем в полтора раза, отметил Шкурыгин

С 2022 года средняя цена на подержанные малолитражные машины выросла на 41% и составляет в среднем 1,04 млн рублей. В феврале 2024 года в рейтинг по количеству объявлений среди подержанных авто помимо Daewoo Matiz (259 тыс. рублей) вошли Toyota Vitz и Toyota Passo (по 1,09 млн рублей).