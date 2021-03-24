Крупное ДТП на улице Фрунзе в Самаре: скончались три человек, два - госпитализированы

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Дорожно-транспортное происшествие произошло 24 марта, около 22.20, в районе дома 3 по улице Фрунзе.

По предварительным данным сотрудников ГИБДД, водитель, управляя легковым автомобилем (каршеринг) врезался в стоящий автомобиль скорой помощи, после чего въехал в дорожное ограждение.

По предварительным данным, в результате ДТП скончались водитель и 2 пассажира легковушки, другие 2 пассажира легковушки госпитализированы.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, устанавливают все обстоятельства произошедшего, передает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО