Консульство России в Египте подтвердило гибель россиянки в ДТП в Египте

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Консульство России в Египте подтвердило гибель гражданки нашей страны в ДТП в районе города Айн-ас-Сохна, передаёт РИА Новости.

Ранее о трагедии сообщили египетские СМИ. Они также информировали об 11 пострадавших, в том числе семи гражданах России.

Авария произошла накануне вечером. Женщина 1987 года рождения с мужем и сыном возвращалась в Хургаду из экскурсионной поездки в Каир. Перед пунктом оплаты проезда по междугородной трассе в перевозивший их автобус на большой скорости врезался легковой автомобиль, и автобус перевернулся. Россиянка скончалась на месте, сообщили в консульстве. Её муж и сын доставлены в больницу города Суэц, они избежали серьезных травм.

Посольство находится в постоянном контакте с египетскими властями по этому инциденту.