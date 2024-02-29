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Кинельские пожарные-спасатели ликвидировали горение автомобиля

29 февраля 2024 09:50
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Кинельские пожарные-спасатели ликвидировали горение автомобиля

28 февраля в 23 часа 54 минуты поступило сообщение на пункт связи пожарно-спасательного отряда № 34 филиала государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» о том, что горит автомобиль в городе Кинель на улице Некрасова.

Согласно расписанию выездов были направлены силы и средства пожарно-спасательной части № 82 пожарно-спасательного отряда № 34. По прибытии на место пожара в 00 часов 01 минуту было установлено, что горит автомобиль LADA Granta. В 00 часов 03 минуты пожар был локализован, в 00 часов 20 минут была объявлена ликвидация открытого горения. В тушении пожара участвовали 5 человек личного состава и 1 единица техники, был подан 1 ствол «Б». Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Теги: Пожар

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