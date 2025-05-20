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Из-за непогоды транспортный коллапс в Самаре усиливается

20 мая 2025 12:43
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Из-за непогоды транспортный коллапс в Самаре усиливается

Транспортный коллапс начался утром 20 мая из-за сильного ветра с дождем. Также было остановлено движение речного транспорта.

При этом обстановка только ухудшается. Синоптики повысили уровень погодной опасности из-за ветра с желтого до оранжевого. Они выпустили следующее предупреждение:

«В ближайшие 2-3 часа местами в Самарской области ожидается очень сильный ветер 25 м/с, с сохранением вечером 20.05.2025», — говорится в сообщении.

Буря уже принесла немалые разрушения, создающие сложности при передвижении по городу, пишет Обоз.инфо.

По информации департамента транспорта города Самары, оказались повреждены контактные сети для троллейбусов на следующих участках:

  • Улица Кабельная/остановка Красное озеро в направлении СЗКС
  • Проспект Кирова от улицы Теннисная до Береговой в оба направления
  • Проспект Металлургов/улица Путейская в направлении из города
  • Улицы Калинина/Свободы в направлении Вольской
  • На этих участках движение троллейбусов приостановлено.

Также на одном участке наблюдаются сложности с движением трамваев. Задержки наблюдаются на в районе улиц Ново-Садовая/Ерошевского в оба направления.

Кроме того, в Самаре штормовой ветер массово валит деревья. Некоторые случаи привели к проблемам с движением по автодорогам.

Например, упавшее дерево перекрыло проезд по проспекту Металлургов/улице Строителей в строну Алма-Атинской. Автобусы №21, 34 пустили в объезд по улицам Марии Авейде и Гвардейской.

Та же проблема на улице Калинина/ остановка «Безымянный рынок» в направлении Вольской. Дорога оказалась перекрыта деревом. Несколько автобусов, №21,27,38, объезжают участок по улицам Свободы, Ново-Вокзальной и Вольской. В настоящее время движение восстановлено.

Трудности прокомментировали в администрации города Самары. «Дорожные и коммунальные службы города переведены в усиленный режим работы, службы благоустройства устраняют последствия непогоды. Дежурные бригады МП «Благоустройство» убирают упавшие ветки деревьев. Просим водителей не парковать автомобили вблизи деревьев», — рассказали в пресс-службе. Также уточняется, что глава города Иван Носков лично проверил устранение последствий непогоды в Кировском районе.

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