Из реки Самара достали тело мужчины

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Днем в среду, 16 июля, водолазы достали со дна реки Самары тело погибшего 40-летнего мужчины. Пока неизвестно, что стало причиной гибели горожанина. На месте работали сотрудники полиции.



Лето - время, когда нужно быть особенно осторожным при отдыхе у водоемов. Не стоит купаться в необорудованных местах, заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения, прыгать с пирсов и мостов.



Также лучше использовать спасательный жилет при поездках по реке или озеру, убедиться в исправности судна и следить за детьми, пишет Сова.