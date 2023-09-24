Ищут очевидцев ДТП: в Красноярском района насмерть сбили женщину

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В Красноярском районе полицейские разыскивают очевидцев и водителя, скрывшегося с места ДТП. 23 сентября в 21-00 час. на 9,736 км а/д М-5 «Урал - Большая Каменка - Русская Селидьба - Большая Чесноковка» водитель, управляя предположительно легковым автомобилем, допустил наезд на 61-летнюю женщину, которая находилась на проезжей части дороги без световозвращающих элементов на одежде. Водитель, не оказав пешеходу помощь, скрылся с места аварии. Женщина скончалась до прибытия медиков.

Убедительная просьба очевидцев данного происшествия, лиц, обладающих информацией о личности и местонахождении водителя или автомобиля с характерными повреждениями, не оставаться безучастными и сообщить информацию по телефону 8(8465)721-378 или 102, либо обратиться в ОМВД России по Красноярскому району, расположенному по адресу: Самарская область, с. Красный Яр, ул. Комсомольская, 23.