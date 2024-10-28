Идет розыск розыск жителя Печерское Сызранского района, пропавшего 21 сентября 2020 года

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Сотрудники полиции продолжают розыск жителя Печерское Сызранского района местонахождение которого с 21 сентября 2020 года по сегодняшний день неизвестно.

Сотрудниками полиции продолжают розыск без вести пропавшего Яковлева Владимира Ильича 1937 года рождения, проживающего в селе Печерское Сызранского района местонахождение которого с 21 сентября 2020 года по сегодняшний день неизвестно.

Приметы разыскиваемого: на вид 80-85 лет, рост 165-170 см, среднего телосложения, стрижка короткая, волосы седые, глаза карие.

Был одет: кепка демисезонная, коричневая куртка, сине-белая рубашка в клетку, серая шерстяная безрукавка, шерстяной жилет, зеленые брюки, синие кроссовки на белой подошве.

Сотрудники полиции обращаются ко всем, кто имеет сведения о местонахождении разыскиваемого, с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: (8464) 33-38-66, 102.