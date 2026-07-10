Самарская область вошла в топ регионов по одобрению кредитов

Финансовый маркетплейс Сравни представил динамику спроса на потребительское кредитование и займы в первом полугодии 2026 года с акцентом на показатели Самарской области. Регион вошел в число лидеров страны, показав уровень одобрения кредитных заявок на уровне 8%.

Рынок потребительского онлайн-кредитования демонстрирует стабилизацию и умеренный рост. В первом полугодии 2026 года уровень одобрения кредитных заявок показал рост с 11 до 17%. Пиковое значение 18% было зафиксировано в апреле 2026 года. Эксперты финансового маркетплейса отметили, что средний размер одобренного банком кредита наличными в онлайн-канале вырос на 44%, превысив 1 млн рублей.

Лидерами рейтинга стали Москва (14%) и Нижегородская область (12%). Санкт-Петербург замкнул тройку лидеров с показателем 10%. Высокие результаты также демонстрируют Новосибирская область (9%), Свердловская и Тюменская области (по 8%), а также Татарстан (7%). При этом уровень одобрения заметно ниже в Челябинской области (5%) и Ростовской области (6%). Общая сумма запрошенных кредитов на Сравни снизилась и составила 75 млрд рублей в первом полугодии 2026 года против 307 млрд рублей годом ранее.

«Мы наблюдаем трансформацию кредитного поведения: заемщики стали гораздо осторожнее в оценке своей долговой нагрузки, избегая импульсивных запросов на большие суммы. Банки, в свою очередь, адаптировались к новым макроэкономическим реалиям и готовы предлагать проверенным клиентам более высокие лимиты. Стабильный рост уровня одобрения в онлайн-канале свидетельствует о том, что к услугам финансовых маркетплейсов обращаются всё больше финансово грамотных пользователей с качественной кредитной историей», — отметил Магомед Гамзаев, директор по развитию финансовых продуктов Сравни.



Средняя сумма выданного займа по стране составила 15 000 рублей. Наибольшие суммы выдавались жителям Москвы (18 000 рублей), Московской области (17 000 рублей), Санкт-Петербурга (17 000 рублей) и Тюменской области (16 000 рублей). В

Нижегородской, Ростовской, Самарской, Свердловской, Челябинской и Новосибирской областях, а также в республике Татарстан средняя сумма выданного займа составила 15 000 рублей.