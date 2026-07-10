В Самаре искали мигрантов на овощебазе

Сотрудниками управления по вопросам миграции Главного управления МВД России по Самарской области во взаимодействии с коллегами из Центра по противодействию экстремизму и Управления уголовного розыска, при силовой поддержке бойцов Росгвардии, на регулярной основе проводятся оперативно‑профилактические мероприятия на территории региона. Ключевой задачей данных рейдов является пресечение фактов нарушения миграционного законодательства, а также недопущение использования объектов потребительского рынка и фермерских хозяйств в противоправных схемах, связанных с нелегальной занятостью и нарушением режима пребывания иностранных граждан на территории страны.

В рамках очередного этапа проверочных мероприятий полицейские провели комплексную работу по установлению законности нахождения и трудовой деятельности иностранных граждан, находящихся на овощной базе областного центра. В ходе проверки сотрудники полиции тщательно изучили документы, подтверждающие право на пребывание и осуществление трудовой деятельности, а также сверили сведения в базах данных, уделив особое внимание выявлению лиц, нарушающих установленные требования миграционного учёта. В рамках рейда проверено свыше двухсот пятидесяти человек, каждый из которых прошёл процедуру идентификации и проверки правового статуса.

По результатам проведённых проверочных действий полицейскими выявлены лица, осуществлявшие трудовую деятельность без необходимого разрешительного документа. В отношении правонарушителей сотрудниками полиции составлены административные материалы, предусмотренные ст. 18.10 КоАП РФ. В настоящее время в отношении данных лиц реализуется установленный порядок привлечения к административной ответственности, включая рассмотрение материалов и принятие процессуальных решений в соответствии с законодательством.

Профилактическая работа продолжается: сотрудники органов внутренних дел сохраняют усиленный контроль за соблюдением миграционного законодательства и оперативно реагируют на противоправную деятельность, обеспечивая правопорядок и безопасность на территории региона.