Грабитель отобрал у тольяттинца ноутбук

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В начале марта текущего года в отдел полиции Автозаводского района города Тольятти обратился местный житель 1967 года рождения, который сообщил, что несколько минут назад в одном из домов на улице Юбилейной, неизвестный вырвал из его рук ноутбук, после чего скрылся.



Сотрудники полиции провели осмотр прилегающей к месту преступления территории, поквартирный обход, изучили возможные пути отхода мужчины, установили и опросили очевидцев, установили места расположения камер наружного видеонаблюдения, в зону видимости которых входит место происшествия, и изъяли видеозаписи, на которых запечатлён подозреваемый мужчина. Оперуполномоченные уголовного розыска, узнав на видео ранее судимого за имущественные преступления местного жителя, задержали предполагаемого злоумышленника в Автозаводском районе города.



При опросе мужчина вину в содеянном признал и пояснил, что ноутбук сдал в ломбард, денежные средства потратил на собственные нужды.



Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Автозаводского района Управления МВД России по г. Тольятти в отношении местного жителя по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст.161 УК РФ «Грабеж», возбуждено уголовное дело. Похищенное имущество возвращено законному владельцу.