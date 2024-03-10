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Грабитель отобрал у тольяттинца ноутбук

10 марта 2024 12:31
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Грабитель отобрал у тольяттинца ноутбук

В начале марта текущего года в отдел полиции Автозаводского района города Тольятти обратился местный житель 1967 года рождения, который сообщил, что несколько минут назад в одном из домов на улице Юбилейной, неизвестный вырвал из его рук ноутбук, после чего скрылся.

Сотрудники полиции провели осмотр прилегающей к месту преступления территории, поквартирный обход, изучили возможные пути отхода мужчины, установили и опросили очевидцев, установили места расположения камер наружного видеонаблюдения, в зону видимости которых входит место происшествия, и изъяли видеозаписи, на которых запечатлён подозреваемый мужчина. Оперуполномоченные уголовного розыска, узнав на видео ранее судимого за имущественные преступления местного жителя, задержали предполагаемого злоумышленника в Автозаводском районе города.

При опросе мужчина вину в содеянном признал и пояснил, что ноутбук сдал в ломбард, денежные средства потратил на собственные нужды.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Автозаводского района Управления МВД России по г. Тольятти в отношении местного жителя по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст.161 УК РФ «Грабеж», возбуждено уголовное дело. Похищенное имущество возвращено законному владельцу.

 

Теги: Уголовное дело

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