Грабитель отобрал у самарца коробку с кроссовками

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30 марта 2025 года в ночное время к сотрудникам ДПС Госавтоинспекции Управления МВД России по городу Самаре, которые осуществляли надзор за дорожным движением на ул. Антонова-Овсеенко, подбежал взволнованный местный житель и сообщил, что на него напал незнакомец и похитил пакет с кроссовками, которые он незадолго до этого забрал в пункте выдачи заказов одного из маркетплейсов.

Инспекторы ДПС уточнили у 20-летнего местного жителя описание похищенного, приметы злоумышленника и направление, в котором он скрылся. Полицейские доложили информацию в дежурную часть полиции, и вместе с заявителем начали объезжать ближайшие дворы.

Через короткий промежуток времени сотрудники полиции заметили мужчину, схожего по приметам с разыскиваемым, у которого в руках находился пакет из маркетплейса.

Госавтоинспекторы доставили прохожего и заявителя в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В Отделе полиции по Советскому району Управления МВД России по г.Самаре полицейские установили личность задержанного мужчины и изъяли у него похищенное.

Ранее не судимый 21-летний местный житель во время опроса признал вину в совершении противоправного деяния и пояснил оперуполномоченным, что находился в состоянии опьянения, по дороге домой встретил незнакомца и решил похитить у него пакет, в котором находилась большая коробка.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Советского района, СУ Управления МВД России по г. Самаре в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.г, ч.2 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.