Я нашел ошибку
Главные новости:
Годовалая девочка пострадала в ДТП в Красноярском районе
Годовалая девочка пострадала в ДТП в Красноярском районе
Участница из Самары пришла в кулинарную битву Ивлева и Картунковой
Участница из Самары пришла в кулинарную битву Ивлева и Картунковой
В Самаре выбрали перевозчика на скоростные маршруты по Волге
В Самаре выбрали перевозчика на скоростные маршруты по Волге
Ушла из жизни экс-председатель Самарского областного суда Любовь Дроздова
Ушла из жизни экс-председатель Самарского областного суда Любовь Дроздова
77-летняя тольяттинка стала жертвой мошенников и помогла обобрать другую пенсионерку
77-летняя тольяттинка стала жертвой мошенников и помогла обобрать другую пенсионерку
В Самаре добавили рейсы переправы до Рождествено
В Самаре добавили рейсы переправы до Рождествено
В Самаре опечатали спортивный гипермаркет Desport на Московском шоссе
В Самаре опечатали спортивный гипермаркет Desport на Московском шоссе
В Самару прибыл туристический поезд "Жигулевские выходные"
В Самару прибыл туристический поезд "Жигулевские выходные"
Наверх
Самара  +21 °C, Тольятти  +19 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.71
-0.03
EUR 90.52
0.32
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
28 мая лектор расскажет о самарских бункерах
Самарцев приглашают в зоопарк на Всемирный день черепахи
В самарской «ЗИМ Галерее» пройдет творческая встреча с Денисом Бокурадзе
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Годовалая девочка пострадала в ДТП в Красноярском районе

26 мая 2025 14:04
56
Годовалая девочка пострадала в ДТП в Красноярском районе

25 мая на территории Самарской области зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 15 человек.

Одно ДТП в 15:30 час. произошло в Красноярском районе. Из материалов, собранных госавтоинспекторами, следует, что на 2 км а/д "«Волжский — Мирный» — Малая Царевщина — «Урал»" в 15:30 час. 34-летний мужчина, управляя автомобилем Mini Cooper двигался со стороны п. Малая Царевщина в сторону пгт.Волжский. В пути следования водитель при осуществлении маневра разворота не уступил дорогу и допустил столкновение с ВАЗ-21120, под управлением 35-летнего мужчины. С места ДТП госпитализированы водитель отечественной машины и его пассажиры– 29-летний мужчина и годовалая девочка, при перевозке которой отсутствовало детское кресло. Пассажиру иномарки – 32-летней женщине назначено амбулаторное лечение.

Теги: ДТП

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
16-летний подросток в Сызрани попал в ДТП на мотоцикле
25 мая 2025, 13:42
16-летний подросток в Сызрани попал в ДТП на мотоцикле
Он допустил опрокидывание мотоцикла. Происшествия
404
В Тольятти автомобилистка сбила 6-летнего мальчика
25 мая 2025, 12:45
В Тольятти автомобилистка сбила 6-летнего мальчика
С места ДТП несовершеннолетний доставлен в лечебное учреждение. Происшествия
346
В Самаре в ДТП пострадал молодой водитель мопеда
25 мая 2025, 11:55
В Самаре в ДТП пострадал молодой водитель мопеда
С места ДТП водитель мопеда доставлен в лечебное учреждение. Происшествия
680
В центре внимания
Последние звонки в Самаре прозвенели для 17 тысяч выпускников
26 мая 2025  13:00
Последние звонки в Самаре прозвенели для 17 тысяч выпускников
106
Стартует горячая линия по актуальным вопросам защиты прав потребителей туристических услуг
26 мая 2025  11:00
Стартует горячая линия по актуальным вопросам защиты прав потребителей туристических услуг
123
Вячеслав Федорищев поздравил предпринимателей Самарской области с Днем российского предпринимательства
26 мая 2025  09:52
Вячеслав Федорищев поздравил предпринимателей Самарской области с Днем российского предпринимательства
195
Вячеслав Федорищев поздравил самарских химиков с Днем химика
25 мая 2025  10:42
Вячеслав Федорищев поздравил самарских химиков с Днем химика
403
Вячеслав Федорищев проверил ход строительства социальных объектов в Сызрани
24 мая 2025  20:42
Вячеслав Федорищев проверил ход строительства социальных объектов в Сызрани
560
Весь список