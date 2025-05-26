Годовалая девочка пострадала в ДТП в Красноярском районе

56

25 мая на территории Самарской области зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 15 человек.

Одно ДТП в 15:30 час. произошло в Красноярском районе. Из материалов, собранных госавтоинспекторами, следует, что на 2 км а/д "«Волжский — Мирный» — Малая Царевщина — «Урал»" в 15:30 час. 34-летний мужчина, управляя автомобилем Mini Cooper двигался со стороны п. Малая Царевщина в сторону пгт.Волжский. В пути следования водитель при осуществлении маневра разворота не уступил дорогу и допустил столкновение с ВАЗ-21120, под управлением 35-летнего мужчины. С места ДТП госпитализированы водитель отечественной машины и его пассажиры– 29-летний мужчина и годовалая девочка, при перевозке которой отсутствовало детское кресло. Пассажиру иномарки – 32-летней женщине назначено амбулаторное лечение.