Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области пытались сбыть более 5 кг наркотика
В Самарской области пытались сбыть более 5 кг наркотика
На сцене Самарского академического театра оперы и балета театр будет выступать 4 дня и даст 5 спектаклей
На сцене Самарского академического театра оперы и балета театр будет выступать 4 дня и даст 5 спектаклей
Ремонты, ветеринары, штрафы: какие траты больше всего бьют по бюджету
Ремонты, ветеринары, штрафы: какие траты больше всего бьют по бюджету
Студенческие отряды Самарской области стали призёрами окружного конкурса профессионального мастерства в Перми
Студенческие отряды Самарской области стали призёрами окружного конкурса профессионального мастерства в Перми
в Британии уволили уборщицу за тайную работу по 17 часов в день
В Британии уволили уборщицу за тайную работу по 17 часов в день
Главе СКР доложат о ходе расследования нападения собак на ребенка в Самаре
Главе СКР доложат о ходе расследования нападения собак на ребенка в Самаре
Туристический оператор провел экологическую акцию в честь дня туризма и подарил городу 10 елей для благоустройства Самарской набережной
Туристический оператор провел экологическую акцию в честь дня туризма и подарил городу 10 елей для Самарской набережной
Самарцев приглашают на встречу, посвященную творчеству Ильи Репина
Самарцев приглашают на встречу, посвященную творчеству Ильи Репина
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.5
-1.11
EUR 95.64
-1.22
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Актеры театра «Грань» прочитают хулиганские стихи в «ЗИМ Галерее»
«Том Сойер Фест – Самара» приглашает на «Праздник урожая»
«СВОим примером»: в Самаре ветераны СВО присоединились к донорской акции «СВОим примером»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Октябрь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Главе СКР доложат о ходе расследования нападения собак на ребенка в Самаре

2 октября 2025 13:16
112
Главе СКР доложат о ходе расследования нападения собак на ребенка в Самаре

Председатель СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах нападения бездомных собак на несовершеннолетнюю в Самаре. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

По информации ведомства, на девочку напала стая бродячих собак. Ребенку потребовалась медицинская помощь. По данному факту следственными органами СКР по Самарской области возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», пишет Коммерсантъ.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Более 60% соцучреждений Самары подключены к отоплению
2 октября 2025  10:05
Более 60% соцучреждений Самары подключены к отоплению
175
Дмитрий Чернышенко также поблагодарил губернатора за реализацию проекта по созданию межвузовского кампуса мирового уровня.
1 октября 2025  14:44
Дмитрий Чернышенко и Вячеслав Федорищев обсудили социально-экономическое развитие Самарской области
337
Вячеслав Федорищев обратился к пожилым жителям Самарского региона
1 октября 2025  11:47
Вячеслав Федорищев обратился к пожилым жителям Самарского региона
324
1 октября 2025 года в Самарской области зазвучат сирены
30 сентября 2025  11:51
1 октября 2025 года в Самарской области зазвучат сирены
480
Вячеслав Федорищев обратился к жителям губернии по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией
30 сентября 2025  11:19
Вячеслав Федорищев обратился к жителям губернии по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией
2230
Весь список