Главе СКР доложат о ходе расследования нападения собак на ребенка в Самаре

Председатель СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах нападения бездомных собак на несовершеннолетнюю в Самаре. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

По информации ведомства, на девочку напала стая бродячих собак. Ребенку потребовалась медицинская помощь. По данному факту следственными органами СКР по Самарской области возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», пишет Коммерсантъ.