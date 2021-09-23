Глава СУ СКР по Пермскому краю найден мертвым в своем доме

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Глава следственного управления СК РФ по Пермскому краю полковник юстиции Сергей Сарапульцев покончил с собой в своем доме. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Сегодня с собой покончил руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю полковник юстиции Сергей Сарапульцев. Он был найден мертвым в своем доме", - сказал собеседник агентства.

"По предварительным данным, самоубийство Сарапульцева не связано со службой, в частности с ЧП в университете в Перми", - сказал он.

Обстоятельства и причины случившегося выясняются.

Фото из открытых источников