В Самаре на улице Врубеля уложили новое высокопрочное покрытие проезжей части

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Благодаря средствам национального проекта «Безопасные качественные дороги», новое высокопрочное покрытие появилось на автодороге по улице Врубеля, от Московского шоссе до проспекта Карла Маркса – площадь работ составила порядка 1 600 кв. м. На Четвертом проезде, где обновление ведется от проспекта Карла Маркса до улицы Гаражной, осталось уложить верхний слой на участке площадью 60 кв. м, а более 2 700 кв. м уже привели в нормативное состояние.

Для устройства верхнего слоя выбрана современная асфальтобетонная смесь ЩМА-16 на полимерно-битумном вяжущем – на два дорожных объекта требуется порядка 600 тонн - покрытие из такой смеси отличается высокой прочностью.

Специалисты поясняют, что ориентировочно через 3 часа открывается движение по новому асфальту. Обычно за это время он полностью остывает.

Сотрудники профильного МБУ следят за качеством очистки основания, розливом битумных вяжущих веществ, а также температурой смеси. После укладки на объекты выезжает дорожная лаборатория. Работы будут приняты только в том случае, если все соответствует ГОСТам и национальным стандартам качества.

Отметим, что ремонт автодороги на Четвертом проезде планируется завершить до конца текущей рабочей недели. Позже на участке, а именно в районе перекрестка с улицей Гаражной, в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» приведут в порядок и пришедшее в негодность трамвайное межпутье.