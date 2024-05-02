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В Самаре на улице Врубеля уложили новое высокопрочное покрытие проезжей части

2 мая 2024 17:00
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В Самаре на улице Врубеля уложили новое высокопрочное покрытие проезжей части

Благодаря средствам национального проекта «Безопасные качественные дороги», новое высокопрочное покрытие появилось на автодороге по улице Врубеля, от Московского шоссе до проспекта Карла Маркса – площадь работ составила порядка 1 600 кв. м. На Четвертом проезде, где обновление ведется от проспекта Карла Маркса до улицы Гаражной, осталось уложить верхний слой на участке площадью 60 кв. м, а более 2 700 кв. м уже привели в нормативное состояние.

Для устройства верхнего слоя выбрана современная асфальтобетонная смесь ЩМА-16 на полимерно-битумном вяжущем – на два дорожных объекта требуется порядка 600 тонн - покрытие из такой смеси отличается высокой прочностью.

Специалисты поясняют, что ориентировочно через 3 часа открывается движение по новому асфальту. Обычно за это время он полностью остывает.

Сотрудники профильного МБУ следят за качеством очистки основания, розливом битумных вяжущих веществ, а также температурой смеси. После укладки на объекты выезжает дорожная лаборатория. Работы будут приняты только в том случае, если все соответствует ГОСТам и национальным стандартам качества. 

Отметим, что ремонт автодороги на Четвертом проезде планируется завершить до конца текущей рабочей недели. Позже на участке, а именно в районе перекрестка с улицей Гаражной, в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» приведут в порядок и пришедшее в негодность трамвайное межпутье.

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