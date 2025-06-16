Глава минтранса Самарской области оштрафован на 8 тысяч рублей

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В 2025 году на имя министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области поступило семь запросов депутатов Государственной Думы Российской Федерации.

В ходе прокурорской проверки было установлено, что министр не рассмотрел обращения депутатов Госдумы в установленный законом 30-дневный срок.

За несоблюдение установленных сроков предоставления информации депутату Государственной Думы, и за невыполнение законных требований депутата Государственной Думы, прокуратура Самарской области привлекла главу регионального минтранса к административной ответственности.

Суд наказал министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области штрафами на общую сумму 8 000 рублей.

Решения суда в законную силу не вступили, сообщили в прокуратуре Самарской области, пишет АиФ Самара.