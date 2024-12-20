Еще одно ДТП в Красноярском районе: пострадали трое

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Еще одно ДТП 19 декабря в Красноярском районе произошло в 19:40. 60-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-21124, двигался по 3 км автодороги «Урал-Волжский-Курумоч» со стороны поселка Курумоч в сторону Самары. В пути следования осуществил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с автомашиной LADA Largus, под управлением водителя 1975 года рождения, движущейся во встречном направлении. Водитель ВАЗ-21124 и его пассажир – мужчина 1980 года рождения госпитализированы, пассажиру LADA Largus – 44-летней женщине назначено амбулаторное лечение.