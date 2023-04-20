Двое жителей Отрадного насмерть отравились газом

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Следственным отделом по городу Отрадный Следственного комитета РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности).

По версии следствия, 16 апреля 2023 года в результате ненадлежащего выполнения работ и оказания услуг по газоснабжению и эксплуатации оборудования многоквартирного дома, расположенного по улице Первомайской города Отрадный Самарской области, произошло отравление угарным газом жильцов квартиры, что привело к смерти 26-летней женщины и 36-летнего мужчины.

В ходе расследования уголовного дела проведены два осмотра места происшествия, выемки документов из газовой компании, назначены 2 судебно-медицинские экспертиза и комплексная технологическая судебная экспертиза. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сообщает СУ СК.