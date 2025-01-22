Две тысячи квадратных метров горели в Ставропольском районе

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Вчера в 21:53 в пожарно-спасательную часть поступило сообщение о пожаре в селе Жигули.

Три расчета пожарно-спасательных частей №№ 147, 152 Отряда № 30, добровольная пожарная команда села Жигули, а также коллеги из Главного управления МЧС по Самарской области выдвинулись к месту пожара.



По прибытии было установлено, что горит сено, хранившееся в ангаре и обрешетка кровли на площади 2000 квадратных метров.

Был объявлен ранг пожара 1-БИС.

На тушение пожара были поданы 5 стволов «Б», созданы 4 звена газодымозащитной службы.

Из ангара оперативно были эвакуированы 10 работников фермы и 300 голов скота.

В 23:52 пожар был локализован, в 04:15 – объявлена ликвидация открытого горения, а в 04:48 - пожар полностью потушен.

Пострадавших, к счастью, нет.

Причина пожара устанавливается.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"