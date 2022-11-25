Два водителя пострадали в ДТП в Красноярском районе

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24 ноября на территории Самарской области зарегистрировано 4 ДТП, в которых пострадали 5 человек.

Одно из ДТП произошло в Красноярском районе в 21:05 час. на 1,1 км а/д «Урал-Новосемейкино». 21-летний водитель, управляя автомобилем «Volkswagen Jetta», на перекрестке неравнозначных дорог не предоставил преимущество в движении транспортному средству «Chevrolet Lacetti» под управлением 32-летнего водителя, который двигался по главной дороге и допустил столкновение с ним. Оба водителя с различными травмами госпитализированы в медицинское учреждение.