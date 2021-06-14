Два пьяных гонщика задержаны в Кошкинском районе

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В Кошкинском районе участковый уполномоченный полиции во время объезда административной территории заметил автомобиль ВАЗ-21124, двигавшийся с большой скоростью и вилявший из стороны в сторону. Сотрудник полиции остановил транспортное средство.

Во время общения участковый уполномоченный полиции обратил внимание на то, что у водителя 1984 года рождения имеются признаки опьянения. Прибывшие сотрудники Госавтоинспекции отстранили мужчину от управления транспортным средством и предложили пройти освидетельствование на состояние опьянения. Исследование показало, что водитель сел за руль в состоянии опьянения.

В ходе установления личности выяснилось, что нарушитель в мае 2020 года привлекался к административной ответственности за невыполнение законного требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Мужчине назначили наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на два года.

Подобный факт выявили сотрудники ГИБДД ОМВД России по Кошкинскому району, прибывшие на место ДТП. Во время общения с участниками столкновения полицейские обратили внимание на 19-летнего водителя автомобиля ВАЗ-21053. У молодого человека присутствовали признаки опьянения. Полицейские предложили пройти ему освидетельствование на состояние опьянения, но он отказался.

Установлено, что молодой человек проживает в селе Кошки, а в ноябре 2020 года признан виновным в вождении без прав. Тогда суд назначил ему наказание в виде административного ареста на 15 суток.

Группой дознания ОМВД России по Кошкинскому району в отношении водителей возбуждены уголовные дела, сообщает облМВД.