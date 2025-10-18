Два летевших в Самару самолета ушли на запасные аэродромы

130

В ночь на субботу, 18 октября, в аэропорту Самары скорректировали график полетов. Об этом сообщили в Росавиации.

«Взлет и посадку самолетов в Курумоче временно ограничили для обеспечения безопасности полетов», — сообщили в ведомстве в 03:37.

Уже через два часа ограничения сняли. Но пока они действовали, два направлявшихся в Самару самолета ушли на запасные аэродромы.

По данным онлайн-табло Курумоча, на данный момент отменен вылет рейса в Москву. Задерживаются вылеты в Дубай, Стамбул, Анталью, Тбилиси, Ереван, Минск, Минеральные Воды, Екатеринбург, Москву, Тюмень, пишет 63.ру.