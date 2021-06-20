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Два человека утонули за день в Самарской области

20 июня 2021 20:51
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Мужчина и подросток.

20 июня водолазы дважды привлекались к проведению поисковых работ на водоемах Самарской области.

Первый вызов поступил в 12.20. На берегу озера в Смышляевке очевидец обнаружил мотоцикл. На середине озера дрейфовала пустая надувная лодка. В результате проведения подводного обследования на расстоянии 25 метров от берега было обнаружено тело мужчины. Водолаз доставили его на берег.

В 14.50 поступил второй вызов от очевидцев. На реке Самара в районе Кировского моста (пляж «Пески») утонул мальчик. Возраст около 14 лет. В 16.50 водолазы доставили тело ребенка доставили до берега и передали сотрудникам полиции. На момент окончания проведения поисковых работ установить личность погибшего не удалось. Скорее всего, он находился около воды без присмотра родителей. Выяснением обстоятельств происшествия занимаются сотрудники полиции, рассказали в пресс-службе ПСС СО.

 

Фото:   пресс-служба ПСС СО

 

 

 

Теги: водолазы водоемы

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