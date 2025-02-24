ДТП в Самаре: на Волжском проспекте столкнулись два автомобиля

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Сотрудники ГАИ оперативно прибыли на место ДТП в Самаре, устанавливают и опрашивают очевидцев происшествия, проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

По предварительным данным 24 февраля в 19:30 мужчина 1974года рождения, управляя а/м Lada Vesta, двигался по Волжскому проспекту со стороны улицы Осипенко с левым поворотом на улицу Полевая.

В пути следования возле дома 43 по ул. Волжский проспект на регулируемом перекрестке не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомобилем Changan, под управлением мужчины 2005 года рождения, который двигался на разрешающий сигнал светофора во встречном направлении.

С места ДТП в лечебное учреждение доставлен пассажир отечественного автомобиля - мужчина 1962 года рождения, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО