ДТП в Кинельском районе – трое погибших

168

Как сообщает прокуратура Самарской области, организована прокурорская проверка в связи с дорожно-транспортным происшествием со смертельным исходом в Кинельском районе Самарской области

«19 июня 2021 года на автодороге «Кинель-Богатое-Борское» произошло ДТП с двумя легковыми автомобилями.

По предварительной информации, погибло три человека, один получил телесные повреждения. На место происшествия для координации деятельности правоохранительных органов выехал Кинельский межрайонный прокурор Юрий Сергеев», — сообщает надзорное ведомство.

Это ДТП с массовыми жертвами стало уже тринадцатым с начала года, а список погибших вырос до 41 человека. Это позволило СМИ говорить о некоей «самарской аномалии».

Самым масштабным происшествием такого рода стало ДТП под Сызранью, где в конце января 2021 года из-за столкновения фуры и маршрутки погибло 12 человек.

Другое крупное ДТП произошло в конце марта в Самаре: каршеринговый «Фольксваген», на скорости ехавший с Самарского моста, столкнулся со «Скорой помощью». Иномарку выбросило с дороги, она врезалась в жилой дом. Итог – трое погибших, двое в больнице.

И недавно на трассе М5 в Сергиевском районе в результате дорожной аварии погибло 4 человека, пишет Обозрение.