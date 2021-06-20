Я нашел ошибку
Главные новости:
Органы власти Самарской области в 2 раза чаще реагируют на жалобы жителей в социальных сетях по сравнению с 2020-м годом
Органы власти Самарской области в 2 раза чаще реагируют на жалобы жителей в социальных сетях по сравнению с 2020-м годом
Путин проведет очную прямую линию 30 июня
Путин проведет очную прямую линию 30 июня
В Москве фиксируют повторные случаи заражения коронавирусом, в том числе среди вакцинированных
В Москве фиксируют повторные случаи заражения коронавирусом, в том числе среди вакцинированных
В Самаре водитель врезался в бордюрный камень, а потом в вагоны
В Самаре водитель врезался в бордюрный камень, а потом в вагоны
В Самарской области мужчина зашел в чужой дом и забрал банковскую карту
В Самарской области мужчина зашел в чужой дом и забрал банковскую карту
ДТП в Кинельском районе – трое погибших
ДТП в Кинельском районе – трое погибших
Каждый второй работник в Самаре считает своего начальника строгим и авторитарным
Каждый второй работник в Самаре считает своего начальника строгим и авторитарным
Путин анонсировал введение единого базового оклада для медработников в РФ
Путин анонсировал введение единого базового оклада для медработников в РФ
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +28 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.22
-0.28
EUR 85.99
-0.71
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Грушинский фестиваль-2021 пройдет в формате городских концертов в Самарской области
На самарском стадионе "Салют" состоялись первые региональные официальные соревнования
«Гонка Героев» пройдет 19 июня в Самаре
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

ДТП в Кинельском районе – трое погибших

20 июня 2021 10:36
168
ДТП в Кинельском районе – трое погибших

Как сообщает прокуратура Самарской области, организована прокурорская проверка в связи с дорожно-транспортным происшествием со смертельным исходом в Кинельском районе Самарской области

«19 июня 2021 года на автодороге «Кинель-Богатое-Борское» произошло ДТП с двумя легковыми автомобилями.

По предварительной информации, погибло три человека, один получил телесные повреждения. На место происшествия для координации деятельности правоохранительных органов выехал Кинельский межрайонный прокурор Юрий Сергеев», — сообщает надзорное ведомство.

Это ДТП с массовыми жертвами стало уже тринадцатым с начала года, а список погибших вырос до 41 человека. Это позволило СМИ говорить о некоей «самарской аномалии».

Самым масштабным происшествием такого рода стало ДТП под Сызранью, где в конце января 2021 года из-за столкновения фуры и маршрутки погибло 12 человек.

Другое крупное ДТП произошло в конце марта в Самаре: каршеринговый «Фольксваген», на скорости ехавший с Самарского моста, столкнулся со «Скорой помощью». Иномарку выбросило с дороги, она врезалась в жилой дом. Итог – трое погибших, двое в больнице.

И недавно на трассе М5 в Сергиевском районе в результате дорожной аварии погибло 4 человека, пишет Обозрение.

Теги: ДТП смертельное ДТП

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре водитель врезался в бордюрный камень, а потом в вагоны
20 июня 2021, 11:05
В Самаре водитель врезался в бордюрный камень, а потом в вагоны
Водитель автомобиля  доставлен в медицинское учреждение.  Происшествия
312
На проспекте Кирова в Самаре машина насмерть сбила женщину
29 мая 2021, 13:28
На проспекте Кирова в Самаре машина насмерть сбила женщину
Она переходила дорогу в неположенном месте. Происшествия
930
На Южном шоссе в Самаре водитель погиб в ДТП
17 мая 2021, 13:47
На Южном шоссе в Самаре водитель погиб в ДТП
Происшествия
902
В центре внимания
Органы власти Самарской области в 2 раза чаще реагируют на жалобы жителей в социальных сетях по сравнению с 2020-м годом
20 июня 2021  12:30
Органы власти Самарской области в 2 раза чаще реагируют на жалобы жителей в социальных сетях по сравнению с 2020-м годом
68
Список кандидатов на выборы в нижнюю палату парламента огласили на Съезде партии.
19 июня 2021  21:44
Дмитрий Азаров возглавил территориальную группу Самарской области на выборах в Государственную Думу
482
В Самаре определились с тем, как будет выглядеть памятник купцу Головкину
19 июня 2021  13:28
В Самаре определились с тем, как будет выглядеть памятник купцу Головкину
503
ВолгаФест-2021: переход через Волгу по канату переносится из-за сильного ветра
19 июня 2021  10:49
«ВолгаФест»-2021: переход через Волгу по канату переносится из-за сильного ветра
683
Глава региона отметил, что одна из главных задач власти - повышение удовлетворенности граждан социальными услугами и их доступностью, решение конкретных жизненных ситуаций.
18 июня 2021  19:18
Лучшие практики Самарской области в соцсфере внедрят по всей стране
622
Весь список