ДТП в Чапаевске: госпитализированы женщина и 11-летний мальчик

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Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП, которое произошло 31 марта текущего года в 13:45 час.

По предварительным данным водитель автомобиля "МАЗ" двигаясь по 1-ой дачной г.о. Чапаевск в районе 2 км не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося автобуса "Pego" и допустил столкновение с ним.

После ДТП двум пассажирам автобуса (женщины 2001 и 1962 г.р.) на месте оказана разовая медицинская помощь, и два пассажира пострадали: женщина 1979 г.р., госпитализирована в медицинское учреждение, мальчик 11 лет, находится на обследовании в больнице.

Фото: ГУ МВД СО

