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ДТП с тремя погибшими: стали известны подробности автокатастрофы в Самаре

26 марта 2021 10:12
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ДТП с тремя погибшими: стали известны подробности автокатастрофы в Самаре

Параметры поздно вечером 24 марта крупной автокатастрофы с несколькими жертвами накануне огласили на комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при мэрии Самары. В Госдуме РФ уже просят МВД прислать в Самарскую область специальную комиссию для расследования причин «чрезвычайной» аварийной обстановки в регионе.

Авария произошла на съезде с Самарского моста. Каршеринговый «Фольксваген» столкнулся с машиной «скорой помощи», пробил дорожное ограждение и почти врезался в жилой дом. В результате аварии три человека погибли сразу, двое попали в реанимацию больницы имени Пирогова в крайне тяжелом состоянии (сейчас они находятся в коме). Все пострадавшие – молодые мужчины, самому старшему был 21 год.

На заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при администрации Самары представители госавтоиспекции озвучили детали этой аварии. Скорость столкновения в ДТП на Самарском мосту составила 107 километров в час, водитель «Фольксвагена» ехал со скоростью 120 километров в час. Пострадавшие – молодая компания из Челно-Вершин. Стаж водителя составлял менее 2 лет. ДТП произошло, в том числе, из-за состояния дорожного покрытия – к вечеру подморозило. «Резина» у каршерингового автомобиля – нешипованная внесезонная, так называемая «липучка».

Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн уже направил обращение в МВД РФ с требованием направить в Самарскую область комиссию для расследования причин резко выросшей аварийности в регионе. По данным депутата с начала нынешнего года только в нескольких крупных ДТП погиб уже 31 человек, 16 получили ранения, пишет Обозрение.

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