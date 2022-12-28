ДТП с пассажирским автобусом на Московском шоссе

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Водитель автомобиля «Хендай Грета» 1974 года рождения двигался по Московскому шоссе (дублёр) со стороны Ракитовского шоссе в сторону 19 км Московского шоссе, напротив дома 25 б по улице Московское шоссе 18 км, при перестроении не уступил дорогу пассажирскому автобусу «Хендай» (количество пассажиров уточняется), под управлением водителя 1968 года рождения, который двигался в попутном направлении, в результате столкновения автобус допустил наезд на пешеходное ограждение.

В настоящий момент известно об 1 пассажире, который обратился за медицинской помощью. Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО