ДТП с квадроциклом на Красноглинском шоссе, пострадали трое

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8 августа, в 18:00, водитель, управляя автомобилем "Lada Granta", двигался по Красноглинскому шоссе со стороны поселка Мехзавод, в районе остановки общественного транспорта " Озерки" при повторе налево не уступил дорогу квадроциклу и столкнулся с ним.

В результате столкновения квадроцикл врезался в остановку, на которой находилась женщина.

С места ДТП водитель, пассажир квадроцикла и женщина были доставлены в лечебное учреждение. Женщине назначено амбулаторное лечение, отпущена домой, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО