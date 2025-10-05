ДТП с фурами в Самарской области: 10 человек пострадали

218

В Самарской области 10 человек, пострадавших при наезде грузовика, находятся в медицинских учреждениях в состоянии средней и тяжелой степени. Об этом сообщило агентство ТАСС, ссылаясь на министерство здравоохранения региона.

Отмечается, что в результате ДТП пострадали 10 человек, из них трое детей. Восемь пациентов доставлены в больницу с травмами средней и тяжелой степени. Двое детей были перевезены в областную больницу на санитарном автотранспорте.

Дорожно-транспортное происшествие случилось на автодороге М-5 "Урал" в Сызранском районе 5 октября. Фура DAF наехала на остановившиеся на светофоре легковые автомобили Chery и Kia, а также грузовик Volvo. В результате пострадали водители и пассажиры легковых машин.

Фото облМВД