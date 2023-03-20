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ДТП на Московском шоссе в Самаре: столкнулись две иномарки

20 марта 2023 16:02
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Госпитализирована женщина-водитель.

Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте дорожно-транспортного происшествия на Московском шоссе.  

В 13:15, водитель мужчина 1978 года рождения, управляя автомобилем "Тайота Раф 4", двигался по Московскому шоссе  в направлении ул. 22 партсъезда. В пути следования, напротив д. 131 , при выполнении разворота, не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем "Тайота Раф 4" под управлением женщины-водителя 2002 года рождения, которая двигалась во встречном направлении.  

С места происшествия госпитализирована женщина-водитель. Сотрудники Госавтоинспекции обеспечивают беспрепятственный проезд транспортных средств, выясняют все обстоятельства и причины произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   ГУ МВД СО

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