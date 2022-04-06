Дождливая осень и снежная зима грозят самарцам большим паводком

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Дождливая осень и снежная зима обещают в апреле 2022 года нетрадиционно большой паводок в Самарской области, пишет 4 апреля газета «Самарское обозрение». Подтопление грозит сразу 17 муниципалитетам и более чем 60 населенным пунктам. Власти убеждены, что половодье, если оно и случится, не приведет к катастрофическим последствиям, но чтобы их избежать, уже ведут подготовку к наводнению.

Подготовка к паводку в Самарской области стартовала в этом году раньше обычного. Уже 8 февраля председатель регионального правительства Виктор Кудряшов, который одновременно возглавляет межведомственную противопаводковую комиссию, утвердил план мероприятий по подготовке к прохождению весеннего половодья и паводков в 2022 году.

В «Белом доме» состоялись уже три совещания, посвященные противопаводковой теме: 25 февраля и 25 марта – заседания специальной комиссии, на которых были обнародованы первые прогнозы предстоящего паводка, а 10 марта – заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. Пока все указывает на то, что в этом году в Самарской области следует ожидать интенсивного половодья, пишет Обозрение.

По данным Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, осеннее увлажнение почвы в бассейнах рек региона составило 108% от нормы. Между тем запас влаги, накопленный осенью, — это основная масса будущих паводковых вод.

Кроме того, очень снежной оказалась нынешняя зима, ставшая для коммунальных организаций настоящей проверкой на профессионализм. В одном только январе было несколько обильных снегопадов и метелей.

Так, с 1 по 21 января выпало 60,8 мм осадков, что составило 129,4% от нормы. За весь январь в Самарской области выпало 154% осадков от месячной нормы, за февраль – 101%.

В итоге высота снежного покрова достигла отметки в 57 см, что на 20 см выше, чем в прошлом году. В целом сумма осадков, выпавших с декабря по февраль, на 40% выше среднемноголетних и прошлогодних значений, указывают в Приволжском УГМС.

По состоянию на 28 марта максимальные запасы воды в снежном покрове в бассейнах малых рек Самарской области составили 134-177% от средних многолетних значений для этого времени года. Тогда как на 5 марта прогноз синоптиков был совсем другим – от 132 до 167%. В прошлом году запасы воды в снеге составляли 96-141%.

Как следствие – большое количество осадков вкупе с поздним наступлением плюсовой температуры и создали условия для обильного паводка в этом году.

Но не только осеннее увлажнение почвы и накопившиеся к концу зимы снегозапасы определяют величину весеннего стока рек. Специалисты Гидрометцентра также анализируют промерзание почвы к концу зимы, осадки, выпавшие в период снеготаяния, и русловые запасы в предвесенний период.

По оценкам синоптиков, сейчас ситуация по сравнению с предыдущими годами более сложная и по этим параметрам. Так, средняя глубина промерзания почвы составила 34 см при норме 79 см. А начало апреля в Самарской области ожидается теплым и дождливым – даже более теплым, чем в предыдущие годы.

Все это позволяет Приволжскому УГМС ожидать максимальных уровней воды на реках области в пределах и выше нормы на 20-130 см.

По прогнозам Гидрометцентра, при активном таянии снега наиболее опасная ситуация может сложиться на реках Большой Черемшан, Сок, Кондурча, Сызранка и Чагра. Паводковые явления ожидаются также на реках Большой Кинель, Малый Кинель и Чапаевка. В зоны возможного затопления попадают 17 муниципальных образований Самарской области, из них два города (Самара и Кинель) и 15 районов. Всего – 61 населенный пункт.

Это, к примеру, поселения в Волжском, Кинельском, Кинель-Черкасском, Красноярском. Хворостянском, Богатовском и других районах области.

«При заторных явлениях на реках, прорывах плотин, ограничительных дамб возможно подтопление и других населенных пунктов. В период интенсивного снеготаяния возможно подтопление объектов, расположенных в пониженных местах, талыми водами», — говорит начальник отдела гидрологических прогнозов Гидрометцентра Наталья Голоднюк.

В зоне риска подтопления талыми водами с полей – приусадебные участки в самарском поселке Зубчаниновка, в Кинеле, в Ставропольском районе (села Тимофеевка, Верхнее Санчелеево, Нижнее Санчелеево, Ягодное), а также в селе Новый Ризадей Сызранского района.

Учитывая сложившиеся гидрометеорологические условия, а также ожидаемое развитие весенних процессов, вскрытие малых рек ото льда ожидается в первой декаде апреля, а очищение Волги на Саратовском и Куйбышевском водохранилищах – во второй и третьей декадах соответственно. Это на 8-10 дней раньше нормы.

Прозвучавшие прогнозы крайне неблагоприятны. Вместе с тем многое зависит от динамики наступления весны и интенсивности таяния снега.

«Характер весеннего половодья будет зависеть от сочетания и развития весенних процессов. Раннее потепление и дружное таяние снега, высокие значения среднесуточной температуры воздуха могут привести к неблагоприятным развитиям паводка», — отмечает первый заместитель руководителя областного департамента по вопросам общественной безопасности Игорь Ткаченко.

Однако, как заверили «Самарское обозрение» в департаменте, заметно отличаться по своим последствиям от предыдущих этот паводок не будет, поскольку подтопление коснется в основном тех же населенных пунктов, что и обычно. «Исходя из предварительных прогнозов, говорить о самом большом половодье в Самарской области за последние годы преждевременно», — подчеркнул Игорь Ткаченко.

Эксперты оптимизма чиновников не разделяют.

«В этом году паводковая ситуация обещает быть напряженной. Осенью выпало большое количество осадков, и земля в зиму ушла с высоким уровнем увлажнения.

Высота снежного покрова на начало весны также значительная. Поэтому я ожидаю высоких значений паводка», — говорит директор АНО «Чистые водоемы» Денис Стукалов.