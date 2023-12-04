Доследственная проверка: в Тольятти на пожилого мужчину напала бродячая собака

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4 декабря в сети Интернет размещена информация о том, что в Тольятти на мужчину напала собака. В настоящее время мужчине оказывается медицинская помощь.

По данному факту территориальным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской области организована доследственная проверка, выясняются обстоятельства происшествия и причины ему предшествующие. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Как сообщает TLTgorod, 4 декабря, у поликлиники на улице Горького. пожилого мужчину укусила бродячая собака. У пострадавшего оказалась пробитой артерия на правой ноге, он потерял очень много крови.

Покусанного тольяттинца госпитализировали на вызванной «скорой помощи».

Фото: СУ СКР СО