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Дорожная обстановка на территории Самарской области за прошедшие сутки

16 апреля 2025 15:38
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Дорожная обстановка на территории Самарской области за прошедшие сутки

15 апреля зарегистрировано 6 ДТП с пострадавшими. Сотрудниками ГАИ выявлено 377 нарушений ПДД РФ, в том числе несоответствующая требованиям пленка на стеклах а/м и управление ТС с признаками опьянения.

15 апреля на территории Самарской области зарегистрировано шесть дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 5 человек, 1 погиб. Сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 377 нарушений ПДД РФ, в том числе 51 факт незаконной «тонировки» и 17 - управления ТС с признаками опьянения.

Одно из ДТП произошло в 21:30 час. в Красноармейском районе. Из материалов, собранных госавтоинспекторами, следует, что 44-летний мужчина, управляя автомобилем BYD F3, двигался по 124 км а/д «Самара -Пугачев- Энгельс - Волгоград» со стороны Самары в направлении Волгограда. В пути следования водитель совершил наезд на 53-летнюю женщину. Местная жительница, находившаяся в одежде темного цвета без светоотражающих элементов на проезжей части дороги без цели ее перехода, скончалась на месте до приезда скорой медицинской помощи.

Из материалов, собранных госавтоинспекторами, следует, что в Красноармейском районе в 00:30 час. 21-летний мужчина, управляя автомобилем Lada Kalina, двигался по 17 км а/д «Самара — Волгоград-Красноармейское-Пестравка» со стороны Самары в направлении села Пестравки.

В пути следования, водитель не справился с рулевым управлением и допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения с последующим опрокидыванием и съездом в кювет. Водитель с места ДТП госпитализирован.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства дорожно-транспортных происшествий, произошедших на территории Самарской области. 

Обращаем ваше внимание на то, что указанные сведения носят исключительно информационный характер и не определяют степень виновности участников ДТП.

ГУ МВД Самарской области

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