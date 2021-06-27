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Дополнение к ДТП с участием скорой помощи в Самарской области

27 июня 2021 22:52
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В настоящее время на месте ДТП продолжают работать сотрудники ГИБДД.

27 июня в Самарской области произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи. Водитель спецавтомобиля двигался по автодороге Самара – Бугуруслан с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом. 

В районе города Отрадный, на перекрестке  произошло столкновение скорой помощи с  легковым автомобилем. После этого спецавтомобиль отбросило на стоящий на перекрестке большегруз.

В результате в больнице скончался  водитель скорой помощи, пять человек госпитализированы.

В настоящее время на месте ДТП продолжают работать сотрудники ГИБДД. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщили в пресс-службе ГУ МВД СО.

 

Фото:  пресс-служба ГУ МВД СО

Теги: ДТП скорая помощь

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