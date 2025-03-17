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Для владельцев животных хотят ввести уголовное наказание за смерть человека

17 марта 2025 09:32
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Для владельцев животных хотят ввести уголовное наказание за смерть человека

В России могут ввести уголовную ответственность для владельцев домашних животных за смерть человека по неосторожности из-за нападения питомцев.

Такой законопроект с дополнением ст. 109 УК с новыми нормами депутаты «Единой России» подготовили к внесению в Госдуму. Максимальное наказание, которое предлагают депутаты, — три года лишения свободы. По мнению экспертов, законопроект заслуживает поддержки, так как в последнее время участились случаи нападения домашних животных на людей, в том числе которые закончились трагически.

Как выяснили «Известия», поправки в Уголовный кодекс подготовил к внесению в Госдуму первый зампред комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

«Предлагается дополнить статью 109 УК РФ частью 4 следующего содержания «Причинение смерти по неосторожности вследствие нарушения требований обращения с домашними животными», — говорится в законопроекте.

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