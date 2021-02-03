Девять мигрантов незаконно зарегистрировал житель Самарского региона

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Мужчина 1979 года рождения незаконно поставил на миграционный учет девять иностранных граждан, в доме, расположенном в селе Новое Мансуркино Похвистневского района. В действительности граждане по указанному адресу не проживали.

Полицейские предупреждали подозреваемого об ответственности в случае нарушения миграционного законодательства, но мужчина все равно преступил закон.

Мужчина признал свою вину и пояснил, что за оказанную услугу получил денежное вознаграждение.

Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.