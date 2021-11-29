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Дело об убийстве Екатерины Сокирской в Самаре будет передано в суд

29 ноября 2021 11:59
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Дело об убийстве Екатерины Сокирской в Самаре будет передано в суд

Завершено расследование уголовного дела о жестоком убийстве Екатерины Сокирской, сообщил Волга Ньюс адвокат потерпевших Андрей Карномазов.

Напомним, 3 июля этого года в квартире на ул. Садовой был обнаружен труп 33-летней Сокирской, известной в Самаре как вдова отравленного в 2012 году заместителя управляющего местного филиала Россельхозбанка Дмитрия Пузикова. Телесных повреждений на теле погибшей было так много, что сомнений в убийстве не было. По подозрению в совершении преступления был задержан ее бывший муж Алексей Рясков, который в зале суда при избрании меры пресечения признался в том, что ударил бывшую жену топором, якобы защищаясь.

Через две недели после ареста обвиняемый умер в тюремной больнице. По данному факту проводилась проверка и причиной смерти был назван суицид.

Несмотря на смерть подозреваемого, по настоянию потерпевших расследование убийства Сокирской было продолжено, проведено множество всевозможных экспертиз. Сейчас предварительное следствие подошло к концу, и квалификация действий Ряскова осталась прежней — умышленное убийство.

После ознакомления сторон с материалами дела оно будет направлено в суд. И там уже будет решено проводить судебное следствие или прекратить разбирательство по причине смерти обвиняемого, то есть по нереабилитирующему основанию.

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