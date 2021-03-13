ЧП в Южном городе Самары: эвакуатор упал на Hyundai

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Жители микрорайона Южный город стали свидетелями происшествия с эвакуатором. Поздно вечером на Николаевском проспекте, рядом с домом №62 работала служба эвакуации.

Предполагалось забрать с обочины автомобиль Hyundai i40, так как водитель этой машины, видимо, нарушил правила парковки.

Однако что-то пошло не так, и эвакуатор рухнул на иномарку. Последствия происшествия очевидцы сняли на видео.

Возможно, были нарушены правила эксплуатации эвакуатора

Судя по фото, иномарке причинен значительный ущерб, пишет 63.ру.

— Возможно, эвакуатор работал с нарушениями правил его эксплуатации, — предположили местные жители.

Фото: @smirnayakatya