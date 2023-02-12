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Число жертв землетрясений в Турции достигло 24,6 тысяч человек
Число жертв землетрясений в Турции достигло 24,6 тысяч человек
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Число жертв землетрясений в Турции достигло 24,6 тысяч человек

12 февраля 2023 12:25
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Число жертв землетрясений в Турции достигло 24,6 тысяч человек

Жертвами землетрясений в Турции стали 24 617 человек, передает «Анадолу» данные агентства по чрезвычайным ситуациям. Травмы получили 80 088 человек.

Ранее было известно о 22,3 тыс. погибших в Турции. В Сирии, по последним данным, жертвами землетрясения стали не менее 3,5 тыс.

Разрушительные землетрясения, магнитуда которых достигала 7,8, произошли в ночь на 6 февраля. В Турции и Сирии разрушены тысячи зданий. Анкара сравнила силу землетрясений со взрывом 500 атомных бомб. В ликвидации последствий принимают участие десятки тысяч человек из разных стран. Рейтинговое агентство Fitch оценило ущерб, нанесенный Турции от землетрясения, в сумму $4 млрд, пишет Коммерсантъ.

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