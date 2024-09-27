Число погибших во время взрыва на АЗС в Махачкале возросло до пяти

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Число погибших во время взрыва на АЗС в Махачкале увеличилось до пяти человек. Об этом 27 сентября сообщили в МЧС России, пишут "Известия".

«На АЗС в Дагестане пятеро погибли, включая ребенка», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

На месте работают 119 специалистов и 27 единиц техники.

На автозаправочной станции города ранее в этот день произошел взрыв, за которым последовало возгорание. Через несколько минут появилась информация о втором и третьем взрывах на АЗС.

Прокуратура Республика Дагестан организовала проверку в связи с возгоранием. Будут проверены соблюдение правил безопасности на объекте, где произошел инцидент. В случае выявления нарушений будут приняты соответствующие меры.

Власти Дагестана сообщили, что окажут поддержку всем, кто пострадал во время инцидента.