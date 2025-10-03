Число погибших от отравления суррогатным алкоголем в Ленобласти выросло до 42

167

Число погибших из-за употребления суррогатного алкоголя в Ленинградской области выросло до 42. Об этом сообщил источник «Известий».

О массовом отравлении алкоголем в Сланцевском районе стало известно 26 сентября. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Позже стало известно, что после употребления суррогата погибли жители и других районов. Прокуратура по региону сообщила о задержании 14 человек, причастных к распространению алкоголя. Было изъято более 5 тыс. литров спиртосодержащей жидкости.

29 сентября официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что предполагаемым источником контрафактного спиртного, который привел к гибели людей в Ленобласти, была коммерческая организация из Тосненского района. Трое представителей складской фирмы были заключены под стражу.