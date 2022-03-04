Бросил свою машину: в Самаре полиция разыскивает водителя, сбежавшего с места ДТП

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В Самаре полиция разыскивает водителя, который 4 марта сбежал с места ДТП на улице Авроры, сообщает sova.info со ссылкой на ГУ МВД СО.

В районе Центрального автовокзала около 17:30 столкнулись две легковушки: "Датсун" и "Киа Рио". В ДТП пострадала 25-летняя девушка-водитель "Датсуна".



Водитель "Киа Рио" сбежал с места происшествия, бросив свою машину и не оказал помощи пострадавшей.



Прохожие вызвали скорую, девушку госпитализировали в больницу. Предполагаемого виновника ДТП разыскивает полиция. Его личность установили по номеру автомобиля.

Фото: очевидцы/СОВА