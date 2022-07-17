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Более 300 иностранцев прописал у себя самарец

17 июля 2022 12:02
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Более 300 иностранцев прописал у себя самарец

В Самаре  выявили факт фиктивной постановки на учет по месту пребывания иностранцев.

По данным полицейских, местный житель 1980 года рождения в 2021 году незаконно поставил на миграционный учет более 300 иностранных граждан по месту своей регистрации и проживания в квартире многоэтажного дома, расположенного на ул. Советской Армии. В дальнейшем он не собирался предоставлять им жилое помещение для проживания.

Мужчина уже не раз предупреждался сотрудниками полиции об ответственности в случае нарушения миграционного законодательства, но должных выводов не сделал и преступил закон. Более того, ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления.

По информации полицейских, подозреваемый официально не трудоустроен, ранее был судим за совершение кражи, грабежа, угрозы убийством. Задержанный признал вину в содеянном в полном объеме и пояснила, что в целом получил за свои «услуги» денежное вознаграждение свыше 100 тысяч рублей.

Отделом дознания ОП №3 Управления МВД России по г. Самаре в отношении вышеуказанного лица  возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до пятисот тысяч рублей, либо принудительных работ или лишения свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

 

 

 

 

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