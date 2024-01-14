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Бастрыкин поручил возбудить дело по факту пожара на складе Wildberries

14 января 2024 10:35
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Бастрыкин поручил возбудить дело по факту пожара на складе Wildberries

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить головное дело по факту пожара, произошедшего на складе Wildberries в районе Шушары в Петербурге. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

"Глава ведомства поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по г. Санкт-Петербург О.В. Бобкову возбудить уголовное дело и представить доклад", - уточняется в сообщении СК.

Также в распоряжении РЕН-ТВ появились кадры, на которых запечатлен склад Wildberries в текущее время. На ролике видно, что здание еще до сих пор горит. 

Напомним, огонь вспыхнул в складском помещении Wildberries в Санкт-Петербурге утром 13 января. Площадь возгорания стремительно распространилась на 50 000 квадратных метров. Позднее она возросла до 70 000 "квадратов". В результате инцидента пострадал один человек.

В МЧС уточнили, что очаг возгорания находился в блоке № 1, где расположен сортировочный сектор. Позднее источник 78.ru сообщил, что сгоревший склад ни разу не проверяла пожарная инспекция. 

В Госстройнадзоре, в свою очередь, уточнили, что официально здание не было введено в эксплуатацию. Заключение о соответствии выдали в 2022 году, после этого застройщик сам должен был подать заявку.

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