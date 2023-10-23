Автомобилистка без прав в Сызрани сбила женщину

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22 октября на территории Самарской области зарегистрировано 7 ДТП, в которых пострадали 6 человек, 1-скончался.

В Сызрани сотрудники Госавтоинспекции по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ, собрали материалы для привлечения к уголовной ответственности водителя 1988 года рождения. Полицейскими установлено, что в 01-50 час., лишенная права управления женщина, в состоянии алкогольного опьянения управляла а/м Toyota Korolla. При начале движения задним ходом возле дома № 71А по проспекту 50 лет Октября совершила наезд на женщину 2000 года рождения. Пешеходу после обследования медиками рекомендовано амбулаторное лечение.