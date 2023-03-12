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Астероид, который открыли в конце февраля, может столкнуться с Землей через 23 года

12 марта 2023 10:59
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Астероид, который открыли в конце февраля, может столкнуться с Землей через 23 года

 

Это может произойти 14 февраля в 2046 году, согласно сообщению Национального аэрокосмического агентства США - NASA (НАСА). Вероятность столкновения астероида с Землей составляет 1 к 625, по прогнозам данных Европейского космического агентства, хотя система Sentry Лаборатории реактивного движения НАСА подсчитала вероятность как 1 к 560. Последняя отслеживает потенциальные столкновения с небесными объектами, сообщает CNN.

Астероид, названный 2023 DW, является единственным объектом в списке рисков НАСА, который занимает 1 из 10 баллов по Туринской шкале опасности столкновения, метрике для классификации прогнозируемого риска столкновения объекта с Землей. Все остальные объекты оцениваются в 0 баллов по Туринской шкале. Рейтинг 1 означает, что "вероятность столкновения крайне маловероятна и нет причин для общественного внимания или общественного беспокойства", согласно Лаборатории реактивного движения, в то время как рейтинг 0 означает, что "столкновение равно нулю или настолько мало, что фактически равно нулю". "Этот объект не вызывает особого беспокойства", - сказал Давид Фарноккья, сотрудник Лаборатории реактивного движения.

Вместе с тем, должностные лица NASA предупредили, что вероятность столкновения может резко измениться по мере того, как будет собираться больше наблюдений за астероидом и будет проводится дополнительный анализ траектории его движения. Согласно данным NASA, астероид имеет диаметр около 50 метров. Поскольку 2023 DW вращается вокруг Солнца, у него было предсказано 10 близких сближений с Землей, с возможностью столкновения 14 февраля 2046 года и девятью другими в период с 2047 по 2054 год, отмечается на сайте NASA Eyes on Asteroids. Космический камень впервые был замечен в небе 2 февраля. Он движется со скоростью около 25 километров в секунду на расстоянии более 18 миллионов километров от Земли, совершая один оборот вокруг Солнца за 271 день, пишет РГ.

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