Актеры театра «Грань» прочитают хулиганские стихи в «ЗИМ Галерее»

5 октября в 16.00 в культурном центре «ЗИМ Галерея» пройдет поэтико-биографическая читка «Хулиганы» (18+). Актеры театра «Грань» Роман Пяткин и Василий Радченко в сопровождении гитариста Максима Рожкова станут проводниками в мир хулиганской поэзии, где страсть граничит с отчаянием, любовь – с ненавистью, а правда – с ложью. Вход свободный.

Читка приурочена к 130-летию со дня рождения Сергея Есенина, которое отмечается 3 октября.

В исполнении артистов прозвучат стихи Сергея Есенина, Владимира Маяковского, Саши Черного, Даниила Хармса, Владимира Высоцкого, Бориса Рыжего, Иосифа Бродского, Дмитрия Пригова и других поэтов. В процессе подготовки программы актеры обнаружили, что судьбы многих авторов удивительным образом схожи. Разняться лишь детали.

В биографии почти каждого была работа дворником, грузчиком, истопником. А еще были психиатрические клиники, хулиганство, проблемы с алкоголем. И мистификации. Например, Венечка Ерофеев рассказывал, что в 1972 году написал роман «Дмитрий Шостакович», но у него украли рукопись в электричке. Исследователи его творчества долго искали пропавший роман, пока не поняли, что это вымысел.

Они пили, хулиганили, влюблялись, дрались в кровь. Они писали так, как дышали. И сгорали дотла. Потому что иначе не могли…

Программа состоит из нескольких блоков: «О любви и поэзии», «Поэтессы», «Бунтари и Россия», «О милиционерах и поэтах» и «Айда Пушкин…», потому что почти у каждого поэта найдется произведение, посвященное Александру Сергеевичу.

5 октября 16.00

Вход свободный

Адрес: улица Ново-Садовая, 106, корпус 155 (культурный центр «ЗИМ Галерея»)